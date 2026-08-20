La Justicia de Tucumán responsabilizó a Sergio Denis por el accidente que le costó la vida

La justicia de Tucumán rechazó la demanda de indemnización que los hijos de Sergio Denis presentaron por el accidente que le costó la vida.

El tribunal determinó que la causa del hecho fue la propia conducta del cantante y aplicó la figura de la “autopuesta en peligro”.

La sentencia sostiene que el artista caminó de espaldas sobre una pasarela sin mirar y que esa acción fue la causa determinante de la caída.

El accidente ocurrió el 11 de marzo de 2019 en el Teatro Mercedes Sosa, cuando Denis cayó a un foso de tres metros de profundidad. Murió 14 meses después.

La demanda estaba dirigida contra el teatro, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina y un exfuncionario.

Además de desestimar el reclamo, el fallo impuso a los herederos el pago de las costas del juicio.