Deniegan la prisión domiciliaria a acusado del femicidio de Myriam Velázquez y Mariana Bustos

Leandro Bustos, hijo y hermano de Myriam Velázquez y Mariana Belén Bustos, habló en ContraReloj por De La Bahía y afirmó que la Justicia denegó el pedido de prisión domiciliaria que realizó Maximiliano Velázquez, el único detenido por el doble femicidio.

El acusado hizo este pedido ya que tiene diabetes y menciona que no le estaban dando los cuidados que necesitaba.

“Es muy fuerte lo que pide después de matar a mi mamá y a mi hermana. Él esperaba que le dén la domiciliaria porque no atienden su salud”, señaló Bustos.

Además, mencionó que el ADN encontrado por los peritos debajo de las uñas de las víctimas es del acusado y que en el allanamiento realizado en el domicilio del imputado encontraron la campera que habría usado el día del ataque “con mucho olor a nafta”.

“Lo único que pienso es que me faltan ellas dos, me cuesta hacer foco en otra cosa porque estoy con mucho dolor. Solo me importa que ellas no están y que él pague lo que hizo. Buscar justicia es lo único que me queda”, remarcó Leandro.