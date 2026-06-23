martes, junio 23, 2026
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Proponen destinar el 65% del Impuesto Inmobiliario Rural a la mejora de caminos

De La Bahía Noticias

La senadora provincial por el radicalismo, Nerina Neumann, presentó un proyecto que modifica la Ley 13.010 –del Impuesto Inmobiliario Rural-, que contempla una nueva estructura de distribución de la recaudación, donde el 12% correspondería a la Provincia, el 3% a programas sociales y saneamiento ambiental, y un 65% se asignaría al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales creado por esta Ley.

El remanente sería asignado a los municipios como retribución por la administración del tributo.

Al respecto, la senadora Neumann expresó: “los caminos rurales son un aspecto clave de la vida de nuestra población; a través de estas vías las personas pueden distribuir su producción, abastecerse y acceder a derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo. Sin embargo, en muchas ocasiones, estos caminos no se encuentran en condiciones óptimas o resultan directamente inviables para el tránsito”.

“Nuestra Provincia cuenta con más de 120.000 kilómetros de caminos rurales –agregó-. Robustecer el porcentaje destinado al Fondo permitirá contar con mayores recursos para la refacción de los mismos, respondiendo a una necesidad estructural del ámbito agropecuario y a uno de los aspectos más afectados por los fenómenos climáticos extremos de los últimos años”.

“Con esta reforma se busca dotar a los municipios de las herramientas económicas necesarias para atender las demandas de la población rural y mejorar la infraestructura básica para el desarrollo productivo de la región”, finalizó Neumann.

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