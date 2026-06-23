Tragedia en La Pampa: murieron cuatro hermanas en un siniestro vial

Un siniestro vial ocurrido durante la tarde del lunes en el cruce de las rutas nacional 35 y la provincial 14, en la provincia de La Pampa, dejó como saldo cuatro personas fallecidas y una mujer internada.

El hecho se registró después de las 19 cuando un vehículo perdió el control por causas que son materia de investigación, despistó y terminó cayendo al agua del Bajo Giuliani.

Según informaron fuentes policiales, el rodado era conducido por una mujer, única sobreviviente del accidente, quien viajaba junto a cuatro acompañantes oriundos de 25 de Mayo. La conductora logró salir del habitáculo por sus propios medios y fue trasladada al hospital René Favaloro, donde permanece bajo observación.

Las cuatro personas que fallecieron quedaron atrapadas dentro del vehículo. Dos de las víctimas fueron identificadas como Cristina Sosa y Raquel Sosa. La investigación quedó a cargo de la fiscal Cecilia Martiní.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Toay, personal de tránsito, unidades del Servicio de Emergencias Médicas y la Agencia de Investigaciones Científicas.

El operativo de rescate se extendió durante varias horas debido a las condiciones de visibilidad y al estado del sector.

El hecho generó conmoción en la localidad de Colonia 25 de Mayo, de donde eran oriundas las víctimas. Los restos de las cuatro hermanas eran velados este martes en el Salón de Usos Múltiples de la localidad.

El cruce donde ocurrió el siniestro había registrado días atrás otro accidente, cuando una camioneta también terminó en el agua, aunque en esa oportunidad el conductor logró salir del vehículo.

El drama de los Sosa se vuelve aún más desgarrador al revisar los antecedentes viales de la región. Hace apenas un año y medio, la misma familia pampeana sufrió otra pérdida devastadora bajo circunstancias similares: cinco de sus integrantes perdieron la vida en un violentísimo choque sobre la ruta nacional 151. (El Diario de La Pampa)