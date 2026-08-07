viernes, agosto 7, 2026
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La Liga del Sur confirmó la programación del fútbol femenino para el fin de semana

De La Bahía Noticias

La Liga del Sur dio a conocer la programación del fin de semana para el fútbol femenino, con la disputa de una nueva fecha del Torneo Clausura de Primera A y la continuidad del certamen de ascenso.

Los partidos de Reserva se desarrollarán como preliminares de los encuentros de la categoría superior.

La Armonía, AEC, Olimpo, Sansinena y Pacífico de Cabildo no presentarán equipos de Reserva en esta jornada.

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