La Liga del Sur presentó la lista de convocados para el Torneo de Selecciones Sub 15

La Liga del Sur dio a conocer la nómina de jugadores convocados por el entrenador Federico Nieto para disputar una nueva edición del Torneo de Selecciones Sub 15 de la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

El seleccionado, bicampeón vigente del certamen, debutará el próximo 12 de agosto como local frente a Olavarría.

El fixture contempla fecha libre en la jornada inaugural. Luego recibirá a Olavarría, visitará a Tres Arroyos, tendrá una nueva fecha libre y cerrará la fase enfrentando a Olavarría como visitante y a Tres Arroyos en condición de local.