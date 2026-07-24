Un Platense ilusionado es local de Unión

Platense recibirá a Unión por la primera fecha del Torneo Clausura. Tanto el “Calamar” como el “Tatengue” redondearon una buena primera etapa del año y buscarán mejorar los resultados en el segundo semestre.

El encuentro se disputará desde las 21.15 en el EstadioCiudad de Vicente López, con arbitraje de Sebastián Martínez y en el VAR lo acompañará Salomé Di Iorio. La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium.

Pese a que no pudo clasificar a los playoffs del Apertura, Platense cerró una muy buena primera mitad de año.El Calamar finalizó 2° de su grupo de la Copa Libertadores con 10 puntos y se clasificó a los octavos de final, donde se medirá ante Coquimbo: la ida será el 12 de agosto de local y en Chile jugará el 19.

Unión el primer semestre llegó hasta los cuartos de final del Apertura. Tras quedar 8° en su zona, en octavos dio el batacazo y eliminó de visitante a Independiente Rivadavia, uno de los candidatos.

Sin embargo, luego cayó 2-0 ante Belgrano, que luego finalizó campeón. Al plantel dirigido por Leonardo Madelón, que sufrió la baja del capitán Mauro Pittón, se le sumaron Ignacio Malcorra (llega tras su paso por Independiente) y Juan de Dios Pintado (a préstamo desde Gimnasia).

– Probables formaciones –

Platense :Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Juan Ignacio Saborido o Agustín Lagos; Iván Gómez, Martín Barrios; Guido Mainero, Nicolás Retamar, Franco Zapiola; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Unión:Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Tomás Fagioli, Juan Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Emilio Giaccone, Lucas Menossi, Brahian Cuello; Misael Aguirre, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Hora: 21.15.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Salomé Di Iorio.

Estadio: Ciudad de Vicente López.

TV: TNT Sports Premium.