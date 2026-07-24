Vélez inicia la Liga Profesional en Liniers ante Instituto

Vélez jugará ante Unión el viernespor la primera fecha del Torneo Clausura. El “Fortín” de los mellizos Barros Schelotto busca arrancar con el pie derecho ante su gente contra la “Gloria”, que quiere mejorar lo hecho en el primer semestre.

El encuentro se disputará desde las 19 en el estadio José Amalfitani, con arbitraje de Andrés Merlos y en el VAR lo acompañará Adrián Franklin. La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium.

Vélez quedó 3° en el Apertura y en octavos se cruzó a Gimnasia. En Liniers, el Fortín fue superado, cayó 1-0 y se fue rápido del torneo.

Mientras la Copa Argentina es uno de los objetivos (está en 8vos y se medirá ante Boca), los dirigidos por los Schelotto buscarán empezar de buena manera el Clausura. Aún continúa la novela de Tobías Andrada a River y Aaron Quirós podría irse al Atlante de México.

Instituto no tuvo una buena primera mitad del año. Arrancó con la irregularidad con el Gato Oldrá al mando y por ese motivo se fue y llegó Diego Flores, quien consiguió algunos buenos resultados y quedó al borde de jugar los playoffs.

Manuel Roffo, el arquero y uno de los referentes que tenía el plantel, reforzó a Cerro Porteño. Sin embargo, la dirigencia se movió rápido y acordó la llegada de Marcos Ledesma, quien se suma desde Defensa y Justicia a préstamo por 18 meses. (NA)

– Probables formaciones –

Vélez:Tomás Marchiori; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Florián Monzón, Manuel Lanzini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Instituto:Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera, Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Hora: 19.00.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Adrián Franklin.

Estadio: José Amalfitani.

TV: TNT Sports Premium.