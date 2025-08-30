La lista de los celulares que dejarán de tener WhatsApp desde septiembre

WhatsApp en los últimos años se convirtió en una de las aplicaciones más usadas a nivel internacional. Cuenta con más de 2700 millones de consumidores activos en el mundo, convirtiéndose en la app de mensajería instantánea más elegida por los usuarios de celulares.

Cada año, la compañía actualiza su sistema para ofrecer nuevas mejoras que respondan a la necesidad de garantizar mayor seguridad y compatibilidad con nuevas funciones. Por defecto, retira el soporte de algunos dispositivos con sistemas operativos antiguos.

La lista completa abarca modelos con un patrón claro: todos son celulares lanzados hace más de ocho o nueve años. Ya que son dispositivos que, aunque en su momento fueron populares, hoy tienen limitaciones de memoria, procesador y compatibilidad que impiden ejecutar las funciones más recientes de la aplicación.

La medida incluye a teléfonos que funcionan con versiones antiguas, y entre ellos encontramos los siguientes dispositivos:

Dispositivos Android afectados (Android 5.0 o anterior):

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2.

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini.

Motorola: Moto G (primera generación), Droid Razr HD.

Huawei: Ascend D2.

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601.

Dispositivos Apple afectados (iOS 12 o anterior):

iPhone 5.

iPhone 5c.

iPhone SE (primera generación).

iPhone 6 (si no ha sido actualizado más allá del iOS 12).