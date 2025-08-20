La nueva caminata guiada será para conocer la historia de la Orden Salesiana en Bahía

El sábado 23 se realizará una nueva caminata guiada gratuita organizada por el área de Turismo municipal para conocer la historia de la Orden Salesiana en nuestra ciudad.

La salida será a las 14 desde la Oficina de Informes Turísticos (avenida Colón y Drago).

Se visitarán dos establecimientos emblemáticos: el Colegio Don Bosco y el Colegio María Auxiliadora.

Se compartirá información sobre la historia de la orden en la ciudad, sus valores pedagógicos y el impacto que han tenido en generaciones de bahienses.