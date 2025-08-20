La destrucción sistemática de la ciudad de Gaza ya está en marcha, asegura la ONU

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados de la ONU señaló este miércoles que la decisión de Israel de tomar el control total de la ciudad de Gaza y desplazar por la fuerza a su población conducirá a asesinatos masivos de civiles y la destrucción de la infraestructura necesaria para la supervivencia.

“Vemos una recurrencia del uso de métodos y medios de guerra que han llevado a matanzas masivas, lesiones graves, desplazamientos forzados, arrestos arbitrarios, hambre y destrucción masiva, en operaciones militares anteriores en el norte de Gaza y Rafah”, dijo la Oficina en un comunicado de prensa.

El organismo informó de que, en los últimos días, el Ejército israelí ha intensificado sus ataques contra varios lugares en el este y el sur de la ciudad de Gaza, especialmente en el vecindario de Zaytoun.

Cientos de familias se han visto obligadas a huir, entre ellas muchos niños, personas con discapacidad y ancianos que no tienen un lugar seguro al que ir y en condiciones humanitarias extremas, mientras que otras siguen varadas y completamente aisladas de alimentos, agua y medicinas.

Desde el 8 de agosto, la Oficina ha registrado 54 ataques contra edificios residenciales y manzanas enteras en la ciudad de Gaza, que, según los informes, han causado la muerte de al menos 87 palestinos, entre ellos al menos 25 niños, 24 hombres y 12 mujeres. Familias enteras han sido asesinadas en estos ataques.

También han registrado ataques contra refugios de personas desplazadas, incluidas tiendas de campaña y escuelas, que han causado la muerte de al menos 14 palestinos. El organismo estima que estas cifras representan solo una parte del número real de víctimas, debido a la falta de información y que indican que “la destrucción sistemática de la ciudad de Gaza ya está en marcha”.

Mientras tanto, el Ejército israelí sigue instando a los palestinos a trasladarse a Al Mawasi, al oeste de Jan Yunis, donde ha bombardeado repetidamente las tiendas de campaña de los desplazados.

Sin embargo, la Oficina advierte que la zona está superpoblada de personas desplazadas que luchan por sobrevivir, sin apenas acceso a alimentos, agua y otras necesidades básicas. Las familias ya están agotadas y traumatizadas por los repetidos desplazamientos.

“Como potencia ocupante, Israel no debe destruir propiedades civiles a menos que dicha destrucción sea necesaria para las operaciones militares”, dijo la Oficina de derechos humanos. “La destrucción generalizada de edificios residenciales en el este y el sur de la ciudad de Gaza no parece estar justificada por una necesidad militar imperiosa ni ser absolutamente necesaria para operaciones militares”.