Se realizó una nueva edición de la Feria Regional de Educación y Tecnología

El municipio, el Puerto de Bahía Blanca y la Jefatura Regional de Educación realizaron hoy la Feria Regional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología 2025.

En esta oportunidad, el evento contó con 132 proyectos presentados por escuelas de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Patagones y Villarino.

Con la presencia del intendente municipal, Federico Susbielles, Claudio Martini, jefe regional de Educación, inauguró el evento junto a Julieta Conti, jefa distrital de Educación en Bahía Blanca; Luis Soifer, titular de DIEGEP y Rodrigo Aristimuño, intendente de Coronel Rosales.

Federico Susbielles, intendente de Bahía Blanca, celebró: “Es un hecho pedagógico importante, donde se muestra el recorrido conceptual que se ha construido. Estoy muy orgulloso de todo el equipo. Los chicos son agentes multiplicadores, lo que se genera en las escuelas, que es el corazón de la comunidad, es la esperanza de un futuro mejor.

La Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología es un evento que depende de la Dirección de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación de la Provincia. Además de los proyectos presentados por estudiantes de instituciones educativas de la región.

Finalmente, los proyectos anunciados como ganadores, a través de la definición de un equipo de evaluadores, tendrán la oportunidad de participar en la edición provincial de la Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología.

Por su parte, Claudio Martini remarcó: “Es un día de mucha alegría y mucho trabajo. Siempre es muy esperada la feria regional. Esto se logra porque hay un gran trabajo en equipo que tracciona. Agradecemos como todos los años la participación del Municipio, el apoyo del Consorcio de Gestión del Puerto, y al DOW Center por abrir sus puertas”.

Santiago Mandolesi Burgos reafirmó el compromiso del Puerto en actividades de la comunidad: “El Puerto hace tiempo, desde la gestión de Federico tiene un involucramiento diferente, en especial con la educación que nos parece muy importante. Estamos viendo 130 proyectos de Bahía y la región y nos parece super significativo. Es muy importante estar presentes y acompañar para que sea multiplicador”