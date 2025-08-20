Quedó habilitado un puente peatonal que une al barrio Evita con Villa Esperanza

Con la presencia del intendente Federico Susbielles, en la víspera se colocó un puente peatonal en el barrio Evita, obra que demandó una inversión superior a los 227 millones de pesos.

El proyecto se concretó con el objetivo de vincular, a través de esta plataforma, las márgenes del arroyo Napostá en continuidad con la traza de calle Santa María, entre el barrio Evita y Villa Esperanza.

El jefe comunal resaltó que “vivimos un momento histórico junto a la comunidad del barrio Evita y Villa Esperanza porque este puente peatonal que inauguramos es una obra esperada durante más de 20 años y que hoy, por fin, es realidad”.

“Con una inversión municipal de $227 millones, este puente no es solo infraestructura: es seguridad para las familias, es movilidad para nuestros vecinos y vecinas, es inclusión y es dignidad”, agregó.

“Cada paso que se dé sobre este puente será también un recordatorio de lo que logramos cuando la gestión escucha y trabaja codo a codo con la comunidad. Seguimos construyendo una Bahía más justa, más segura y más conectada”, concluyó el intendente Susbielles.

Una de las vecinas del sector, Lorena Barrionuevo, recordó que vive en ese sector desde los cinco años y el barrio “siempre estuvo igual, sin cambio de nada; cuando invitamos a recorrer la zona al intendente, le expresamos que necesitábamos un puente para facilitar el tránsito de mucha gente, particularmente chicos que llegaron a caerse al agua”.

“Todos estamos agradecidos con el señor Federico Susbielles porque a través de su gestión, logró este anhelo para todos los vecinos del barrio Evita, Villa Esperanza. Nos sentimos emocionados con este cambio que es más que importante”, cerró.

Este puente permitirá una mayor fluidez para vincular a las comunidades existentes en ambos lados del arroyo. La obra demandó un plazo de 120 días de ejecución.

El puente es una viga metálica de aproximadamente 22 metros de luz y 2 de ancho libre, apoyada sobre pilas de hormigón en los extremos. El piso es de material antideslizante con barandas de 1,10 m de altura.