La OMS señaló que la ofensiva de Trump contra las vacunas contradice la evidencia científica

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este miércoles que el intento del presidente estadounidense Donald Trump de reformar la política de vacunación infantil en Estados Unidos va en contra de “décadas de evidencia científica”.

Trump firmó el lunes una orden ejecutiva en la que pide espaciar la administración de vacunas a los niños.

Al presentar el texto, el magnate estadounidense mencionó en varias ocasiones un supuesto vínculo entre las inmunizaciones y el autismo, pese a la falta de evidencia científica al respecto.

Su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., conocido por su oposición a las vacunas, ha defendido durante años una teoría desacreditada que vincula la vacuna contra la rubéola con el autismo.

Sin embargo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistió en que “la ciencia es inequívoca”.

Las vacunas “son seguras y no causan autismo”, afirmó en un mensaje publicado en la red social X.

“Nos preocupa que los cambios recientes en la política de inmunización de Estados Unidos no estén alineados con décadas de evidencia” científica, añadió.

La iniciativa de Trump llega en un momento en que Estados Unidos enfrenta su peor brote de sarampión en 35 años.

La comunidad científica sostiene que no existe evidencia que relacione las vacunas con el autismo, una teoría que, sin embargo, Kennedy sigue promoviendo.

Desde su llegada al cargo, el secretario de Salud ha impulsado una amplia revisión de vacunas utilizadas desde hace décadas, ha modificado el calendario de vacunación infantil y ha reducido fondos destinados al desarrollo de nuevas vacunas, medidas que han sido ampliamente criticadas por la comunidad médica y científica.

Tedros Adhanom Ghebreyesus buscó tranquilizar a los padres y recordó que “las vacunas son una de las herramientas más poderosas” para proteger a los niños y prevenir enfermedades potencialmente mortales. (AFP)