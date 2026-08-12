Rumania cierra su única central nuclear por falta de agua del Danubio para refrigerarla

Rumania detendrá el jueves su única central nuclear, por primera vez desde la sequía de 2003, ya que el caudal del río Danubio, que contribuye a su refrigeración, cayó a un nivel nunca visto, anunció el gobierno este miércoles.

Olas de calor sin precedentes y la falta de lluvias en toda Europa este año han hecho descender el nivel del río que atraviesa el país.

“La unidad 2 de la central nuclear (NPP) de Cernavoda se detendrá de manera controlada a partir de mañana, en el contexto de las actuales condiciones hidrológicas”, anunció el Ministerio de Energía en un comunicado.

Fuentes de energía alternativas, en particular la producción eólica, así como las importaciones, deberían garantizar el suministro de electricidad, añadió el ministerio, reiterando un llamado a un “consumo responsable”.

A finales de julio ya se interrumpió la actividad de uno de los dos reactores nucleares de esa central, que habitualmente proporciona una quinta parte de la producción total de electricidad del país.

Esta planta también estuvo parcialmente detenida durante varias semanas en 2003, cuando solo mantuvo un reactor en servicio.

La vecina Hungría ha logrado hasta ahora evitar la parada completa de su central nuclear, que también se refrigera con las aguas del Danubio.

Como se espera que el caudal del río siga bajando, el primer ministro húngaro, Peter Magyar, anunció este miércoles que el gobierno ha ordenado la realización de importantes obras en la central de Paks, en el centro del país.

Paks, cuya producción de 4 reactores nucleares suele cubrir alrededor de un tercio de las necesidades húngaras de electricidad, lleva parcialmente parada desde finales de julio. (AFP)