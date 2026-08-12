Marcelo Vega:”Yo no puedo aceptar es que nosotros estamos muy mal y los complices esten libres”

Marcelo Vega, papá de Santiago Vega, el joven asesinado en Ingeniero White, habló esta mañana y señaló que tienen muchos testigos y denuncias de que hubo peleas dentro del pub, y que los dueños fueron avisados de eso

“Lamentablemente termino de la peor manera para nosotros, pero si no era Santi era otro chico”, afirmó.

Además mencionó que el dato que tienen con la policia es que serian entre 5/6 personas involucradas, entre ellas una mujer y que estaban armados, “Tenemos testigos que confirman que no había solo un arma y que además del asesino, los demás arengaban a que saquen las armas y sigan disparando”, destacó.

“Yo no lo que no puedo aceptar es que como familia y comunidad estamos muy mal y los complices esten libres”, expresó Marcelo.

Por últimó remarcó: “Si vos estas avisado de que va a haber festejos de un club, vos como dueño tenes que estar anticipado a eso y bridarle seguridad a los que estan adentro y afuera del lugar. Aca fallaron varias cosas, entre ellas, que no estaba habilitado como pub”.