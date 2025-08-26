La ONU dice que investigaciones sobre matanzas israelíes en Gaza deben “arrojar resultados”

La ONU insistió el martes en que Israel no solo debe investigar las supuestas matanzas ilegales en Gaza como el bombardeo de un hospital que mató a 20 personas, incluidos periodistas, sino también asegurar que las pesquisas arrojen resultados.

“Tiene que haber justicia”, afirmó a periodistas el portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, Thameen Al Kheetan, quien agregó que el gran número de muertes entre trabajadores de la prensa en la guerra de Gaza “plantea muchas preguntas sobre los ataques a periodistas”.

El vocero hizo estos comentarios un día después de un bombardeo israelí contra el hospital Nasser de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, que dejó al menos 20 muertos, cinco de ellos periodistas.

“Las autoridades israelíes en el pasado han anunciado investigaciones de tales matanzas”, recordó Kheetan.

“Por supuesto que es responsabilidad de Israel, como potencia ocupante, investigar, pero estas investigaciones deben arrojar resultados”, urgió.

“Aún no hemos visto resultados ni medidas de rendición de cuentas. Seguimos esperando los resultados de esas investigaciones y pedimos responsabilidad y justicia”, agregó.

Kheetan afirmó que al menos 247 periodistas palestinos han muerto en Gaza desde que estalló la guerra por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

“Estos periodistas son los ojos y oídos de todo el mundo y deben ser protegidos”, sostuvo. (AFP)