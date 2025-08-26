Crean una plataforma electrónica para abonar trámites e impuestos automotores

El Ministerio de Justicia creó la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA), una plataforma electrónica destinada a efectuar pagos de aranceles correspondientes a los trámites registrales del automotor, de los impuestos y las tasas vinculadas a su radicación y transferencia de dominio, y de las multas por infracciones de tránsito derivadas del uso de esos vehículos.

Así lo dispuso el Ministerio de Justicia por intermedio de la Resolución 572/2025 publicada en el Boletín Oficial de este martes con la firma del principal responsable de esa cartera, Mariano Cúneo Libarona.

Según expresa esa normativa, “la VUPRA tiene por objeto optimizar los servicios, simplificar los procedimientos y mejorar la calidad de atención al ciudadano mediante el uso intensivo de tecnologías de la información y la comunicación”.

En esa línea, esa se indicó que esta medida “beneficia directamente a las personas usuarias, fomenta la eficiencia económica y promueve una gestión pública transparente, accesible, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común”.

Además, se aclaró que “la utilización de la VUPRA evitará que las personas deban efectuar dichos pagos en múltiples instancias y plataformas, sin perjuicio del carácter nacional o local de cada concepto”

También se destacó que la flamante plataforma “agilizará la percepción de aranceles y el pago de impuestos, tasas y multas por infracciones de tránsito y permitirá que las personas involucradas en el trámite registral puedan verificar la existencia de posibles deudas relacionadas a impuestos y tasas vinculados a la radicación y transferencia de dominio de los automotores, y a multas por infracciones de tránsito”.

Esto, según el texto oficial, “aportará claridad y transparencia a la operación registral”. (Diario Clarín)