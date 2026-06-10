La ONU pide a la Casa Blanca que “repiense a fondo” su política migratoria durante el Mundial

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó este miércoles a Washington a repensar “a fondo” la aplicación de su política migratoria durante el Mundial de fútbol, en un contexto de creciente tensión sobre esta cuestión.

“Espero de verdad que se repiense a fondo cómo las medidas de control de la inmigración están afectando a los derechos humanos y a la dignidad humana, y que, especialmente de cara al Mundial, se revisen las políticas que, lamentablemente, hemos visto prevalecer, sobre todo en Estados Unidos”, declaró a los periodistas.