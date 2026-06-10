A qué hora es la ceremonia de apertura del Mundial de Fútbol 2026

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 tendrá tres ceremonias de inauguración, una por cada país anfitrión, pero la más esperada y trascendente es la primera porque se realizará en la antesala del primer encuentro del torneo y en el estadio Azteca, que se convertirá en el único escenario de la historia en ser utilizado en tres torneos diferentes de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

La fiesta de apertura tendrá lugar este jueves 11 de junio en la previa de México vs. Sudáfrica, previsto a las 16 (hora argentina).

Según anunció la organización, iniciará 90 minutos antes del encuentro, es decir, a las 14.30.