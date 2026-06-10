Prosiguen los trabajos de rehabilitación en el acueducto Brandsen

La empresa ABSA anunció que continúan de acuerdo a lo previsto los trabajos en el tramo del acueducto Brandsen a la altura de Undiano, entre Brown y Berutti.

En la jornada de hoy se prevé la instalación de la vaina en el interior del conducto, que permite recuperar la operación plena de la cañería en ese tramo.

Para llegar a este punto, durante la jornada del ayer se realizó el retiro de dos tramos de la cañería de 820 milímetros para permitir el ingreso de los equipos de limpieza, y preparar la superficie interior.

También ayer, se recambió un tramo de otro conducto de 450 milímetros sobre calle Brown, que ya fue repuesto.

Recordamos que las tareas forman parte de la obra de rehabilitación que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) y que, si bien se realizaron maniobras para mantener el suministro, podrá registrarse una merma de presión en la zona de macro y microcentro, y en los barrios Universitario, Pacífico, Kilómetro 5, Pampa Central, Napostá, Mariano Moreno, Villa Ressia y Villa Rosas.

En tanto, en Pedro Pico, San Martín y Colón será más notoria la afectación por su cercanía a la traza de la cañería intervenida.