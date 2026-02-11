La planta política del municipio de Saavedra no recibirá aumentos salariales

El intendente de Saavedra–Pigüé, Matías Nebot, resolvió que la planta política no reciba aumentos salariales.

Durante la última negociación paritaria, el jefe comunal resolvió que la planta política municipal no percibirá incrementos salariales durante el mes de febrero.

La decisión “se adopta en un contexto económico complejo que atraviesan tanto la Provincia de Buenos Aires como el Municipio” y responde a “un criterio de priorización de los recursos disponibles, destinados al sostenimiento del funcionamiento municipal y de los salarios de los trabajadores”.

En este contexto, la medida establece una diferenciación expresa entre los cargos políticos y los trabajadores municipales, quienes recibirán un incremento del 2,5%.