La Policía interceptó a dos jóvenes: uno de ellos tenía una pistola

La Policía bahiense fue alertado anoche por el Centro de Monitoreo sobre la presencia de dos jóvenes que llevaban una motocicleta a tiro en la intersección de calles Láinez y Paroissien.

De inmediato, los efectivos se dirigieron al lugar y lograron interceptarlos en Haití y Paroissien.

Al identificarlos, constataron que se trataba de un menor de 17 años y de Lautaro Giménez (20).

Durante la requisa, los uniformados hallaron entre las pertenencias del menor una pistola Tala calibre 22 con dos cartuchos en el cargador.

El arma fue secuestrada y el joven quedó aprehendido por el delito correspondiente, mientras que Giménez fue trasladado para su correcta identificación.

La motocicleta fue retenida por personal de Tránsito debido a la falta de documentación, aunque no presentaba impedimentos penales.