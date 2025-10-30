jueves, octubre 30, 2025
Destacadas

La Policía interceptó a dos jóvenes: uno de ellos tenía una pistola

De La Bahía Noticias

La Policía bahiense fue alertado anoche por el Centro de Monitoreo sobre la presencia de dos jóvenes que llevaban una motocicleta a tiro en la intersección de calles Láinez y Paroissien.

De inmediato, los efectivos se dirigieron al lugar y lograron interceptarlos en Haití y Paroissien.

Al identificarlos, constataron que se trataba de un menor de 17 años y de Lautaro Giménez (20).

Durante la requisa, los uniformados hallaron entre las pertenencias del menor una pistola Tala calibre 22 con dos cartuchos en el cargador.

El arma fue secuestrada y el joven quedó aprehendido por el delito correspondiente, mientras que Giménez fue trasladado para su correcta identificación.

La motocicleta fue retenida por personal de Tránsito debido a la falta de documentación, aunque no presentaba impedimentos penales.

