Secuestran una camioneta que había sido robada en Mar del Plata y demoran a un joven

Personal policial de la comisaría Séptima de Bahía Blanca secuestró una camioneta Volkswagen Amarok que había sido robada en la ciudad de Mar del Plata el pasado 13 de febrero.

Durante el procedimiento, los efectivos contaron con la colaboración de empleados de la planta verificadora, quienes constataron que la patente colocada no coincidía con los números originales de chasis y motor.

Al realizar las verificaciones, se confirmó que el vehículo tenía pedido de secuestro activo en la localidad marplatense.

Además, se comprobó que el título de propiedad del rodado era falso.

Como resultado del operativo, fue aprehendido un joven de 25 años, identificado como Nicolás Sivos, acusado por el delito de encubrimiento y por infracción a los artículos 292 y 296 del Código Penal.