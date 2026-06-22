La reacción de Javier Milei al triunfo de la Argentina sobre Austria

El presidente Javier Milei se mostró como un hincha más de de la Selección y de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina 2 a 0 contra Austria. “La alegría es toda de la celeste y blanca”, expresó en un mensaje publicado en X.

Apenas el árbitro, el egipcio Amin Mohamed Omar, pitó el final del partido, el Presidente se volcó a las redes sociales para sacar el hincha que lleva dentro. “VAMOS ARGENTINA CARAJO…!!!”, inicia el posteo que le dedicó a la Scaloneta.

Milei también destacó el récord obtenido por Lionel al marcar los dos goles del partido. “Messi máximo goleador de la historia de los mundiales”, subrayó.