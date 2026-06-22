martes, junio 23, 2026
Nacionales

La reacción de Javier Milei al triunfo de la Argentina sobre Austria

De La Bahía 915

El presidente Javier Milei se mostró como un hincha más de de la Selección y de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina 2 a 0 contra Austria. “La alegría es toda de la celeste y blanca”, expresó en un mensaje publicado en X.

Apenas el árbitro, el egipcio Amin Mohamed Omar, pitó el final del partido, el Presidente se volcó a las redes sociales para sacar el hincha que lleva dentro. “VAMOS ARGENTINA CARAJO…!!!”, inicia el posteo que le dedicó a la Scaloneta.

Milei también destacó el récord obtenido por Lionel al marcar los dos goles del partido. “Messi máximo goleador de la historia de los mundiales”, subrayó.

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