La UBA instó a Adorni a que garantice el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires emitió este jueves un comunicado para instar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a que, “en el ámbito de sus competencias, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento efectivo” de la ley promulgada por el Congreso meses atrás, aún luego del veto presidencial.

“Desoyendo al Congreso y a las masivas movilizaciones, el Poder Ejecutivo suspendió la aplicación de la ley, frente a lo que tanto la UBA como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) iniciaron acciones legales ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, con el objeto que se declare la inconstitucionalidad del Decreto y, en consecuencia, se ordene al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la norma”, señala el comunicado emitido.

Sin embargo, apunta, “la Ley 27.795, de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, aún continúa sin hacerse efectiva”.