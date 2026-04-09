El gobierno de La Pampa judicializó la ley de Glaciares

El gobierno pampeano presentó este jueves un amparo colectivo contra la ley de Glaciares, sancionada en la madrugada. El caso fue enviado al juzgado federal de Santa Rosa, junto con la Universidad Nacional de La Pampa y las ONGs Fundación Chadileuvú y Asamblea por los Ríos Pampeanos.

“La Pampa no tiene glaciares, pero sí depende del único río que hoy corre por la provincia, que es de origen glacial. También los otros dos que ya no corren. A partir de esta ley va a haber menos agua”, advirtió el gobernador Sergio Ziliotto durante el anuncio.

Con el patrocinio de la fiscal de Estado, Romina Schmidt y el abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, la medida solicita que la ley no se aplique hasta tanto se resuelva la constitucionalidad o no de lo sancionado.

“El daño que tiene la provincia de La Pampa no es un daño abstracto, es un daño real. En el momento en el que no llegue más agua de calidad y cantidad en el río Colorado, van a sufrirlo todos los habitantes”, advirtió Schmidt.

“Es una ley que nos va a quitar nuestros derechos sobre el agua y va a perjudicar el ambiente”, expresó, al tiempo que subrayó que la presentación judicial “va mucho más allá de la representatividad que tenemos quienes hemos firmado esta acción: estamos defendiéndonos a todos y a cada uno de los pampeanos”, agregó Gil Domínguez.

La cuestión de los ríos es fundamental para La Pampa, que lleva más de medio siglo de litigio con Mendoza por el Atuel y varios años a la espera de que Mendoza cumpla un fallo que la obliga a garantizar un flujo mínimo.

Cualquier modificación en los cursos de los ríos aguas arriba perjudica inevitablemente a los vecinos de aguas abajo, que dependen también de ellos para el riego, la agricultura y la vida humana. (Ámbito)