sábado, enero 3, 2026
Internacionales

La Unión Europea apoya solución pacífica y democrática en Venezuela

De La Bahía 915

La Unión Europea hace un llamamiento a la distensión de la situación en Venezuela y apoya una solución pacífica y democrática en el país, dijo el sábado el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

“Siguiendo con gran preocupación la situación en Venezuela. La Unión Europea hace un llamamiento a la desescalada y a una solución basada en el marco del Derecho Internacional y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”, escribió Costa en X.

“La Unión Europea continuará apoyando una solución pacífica, democrática e inclusiva en Venezuela”, añadió. (Reuters)

