La UNS se ubicó casi 30 puntos por encima del promedio nacional en el Índice de Transparencia

La Universidad Nacional del Sur alcanzó un puntaje total de 94,6 sobre 100 en el Índice de Transparencia correspondiente al segundo trimestre de 2026 (abril-junio), según el informe elaborado por la Dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia (DNEPT) de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).

Este resultado se ubica muy por encima del promedio nacional de los organismos del sector público relevados, que en el primer semestre de 2026 fue de 67,7 puntos sobre 100, en base al monitoreo de 189 instituciones dependientes del Poder Ejecutivo Nacional

“Este resultado es motivo de satisfacción para toda la comunidad universitaria, porque refleja un trabajo sostenido para garantizar el acceso a la información pública y fortalecer la transparencia de nuestra institución. La transparencia no es solamente una obligación, sino también una herramienta fundamental para construir confianza, promover la participación y rendir cuentas ante la sociedad que sostiene a la universidad pública. Quiero felicitar y agradecer a todas las áreas, equipos y personas que hacen posible que la UNS mantenga estos estándares, y reafirmar nuestro compromiso de seguir mejorando en esta materia”, valoró el rector Daniel Vega.

En la dimensión de Transparencia Activa, la UNS obtuvo 85,4 puntos sobre un máximo de 90. Dentro de este apartado, se verificó la publicación completa y actualizada de la misión y objetivos institucionales, así como de los servicios y trámites disponibles, con sus requisitos y procedimientos claramente detallados.

Según destaca el informe, el apartado de compras y contrataciones presenta información completa y accesible, al igual que las escalas salariales, y la ejecución presupuestaria, todos calificados con 100/100. Lo mismo ocurre con el mecanismo de solicitud de información por parte de la ciudadanía. Asimismo, se encuentran disponibles los datos del área de transparencia y del responsable designado, junto con los canales de participación ciudadana habilitados.

La información sobre las autoridades y sus designaciones también se encuentra publicada en forma íntegra, junto con la planilla de personal y el organigrama de la institución.

En Transparencia Proactiva, la UNS alcanzó 9,2 puntos sobre un máximo de 10. Se registraron valores plenos en la publicación de la dotación óptima de personal, las políticas de integridad institucionales y la planificación estratégica.

También se difundieron en forma completa los datos estadísticos relevantes, los informes de gestión y el ítem específico por organismo, que en este caso corresponde a la UNS. El único aspecto sin puntaje fue el correspondiente a metas, que no registró información publicada en el período evaluado.

El Índice de Transparencia es una metodología de monitoreo aprobada por la Resolución N°77/2024 de la AAIP, que releva 20 dimensiones —13 de Transparencia Activa y 7 de Transparencia Proactiva— con tres indicadores cada una: completitud, actualización y disponibilidad. La medición permite fortalecer las políticas de transparencia en el Poder Ejecutivo Nacional y facilitar el seguimiento ciudadano sobre la gestión pública.