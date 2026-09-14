Saldungaray: confirman la fecha del juicio a un exconcejal acusado de abusar de cinco menores

Desde el 14 al 16 de diciembre del presente año, en dependencias del Juzgado Correccional Nº 1 a cargo de Gabriel Giuliani, se realizará el debate oral y público para analizar la conducta del exconcejal Matías Agustín Rojas en relación a los abusos sexuales de los que fueron víctima cinco menores de edad.

Según la causa, investigada por el fiscal Marcelo Romero Jardín, el hombre está acusado de haber sometido a cinco niñas a tocamientos y distintas situaciones abusivas, ocurridas en la localidad de Saldungaray.

Las víctimas eran conocidas por tener relación de cercanía o amistad con las familias.

Los hechos abusivos ocurrieron en distintas circunstancias y se sucedieron entre los años 2021 y 2025, en su domicilio y su vehículo particular cuando habría aprovechado momentos en los que se encontraba a solas con las víctimas.

Rojas llega a juicio acusado de cuatro abusos sexuales simples y y abuso sexual gravemente ultrajante, en concurso real de delitos.