F1: critican el diseño del circuito tras el Gran Premio de España

El debut del circuito Madring en el Gran Premio de España de la Fórmula 1 en 2026 generó un amplio debate entre los pilotos debido a la falta de sobrepasos y fallas en el trazado.

Diversos corredores cuestionaron la estrechez, las zonas ciegas y el diseño de la pista urbana.

Lando Norris solicitó modificar varias combinaciones de curvas para mejorar las oportunidades de adelantamiento.

Por su parte, Carlos Sainz advirtió sobre los riesgos de seguridad en los sectores de alta velocidad con visibilidad reducida.

Asimismo, Gabriel Bortoleto e indicó que las dimensiones de los monoplazas actuales dificultan competir en estas calles.

La organización ya evalúa cambios en el trazado para la próxima edición del evento.