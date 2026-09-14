Malvinas: Moreno Ocampo planteó revisar la estrategia argentina para sostener el reclamo de soberanía

El exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, afirmó que Argentina no tiene una opción militar viable para recuperar las islas Malvinas.

El jurista consideró necesario revisar la estrategia diplomática e incrementar la prioridad de la seguridad interna frente al crimen organizado.

Según su análisis, un aumento en el gasto armamentístico resulta inútil para cambiar la situación y podría activar una competencia militar en América Latina.

Para el especialista, el fortalecimiento de la Justicia es clave para perseguir actividades ilícitas como las empresas que extraen petróleo sin autorización en el archipiélago.

Además, planteó evaluar alternativas de administración compartida del territorio junto al Reino Unido y Estados Unidos para abrir espacio a eventuales negociaciones de soberanía.