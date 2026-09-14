Premier League: confirmaron que el VAR se equivocó en la jugada de Enzo Fernández
El comité Pro Referees admitió un error al validar el gol de Erling Haaland en la victoria por 1-0 del Manchester City contra Manchester United.
El organismo reconoció que la tecnología debió indicar una revisión en pantalla por la injerencia de Enzo Fernández en la jugada.
El futbolista argentino estaba en fuera de juego al momento del centro e intentó disputar la pelota. El árbitro Michael Oliver concedió el tanto tras la indicación inicial de la sala de video.
La entidad arbitral se comunicó con el club perjudicado para asumir la falla y anunció una revisión del hecho.
Con ese triunfo el equipo visitante mantuvo el puntaje perfecto en el torneo inglés.
#MUNMCI – 59’ VAR OVERTURN
VAR checked the referee’s call of no goal for offside – and determined that Haaland was in an onside position and recommended that the goal was awarded.
The VAR also deemed that while in an offside position, Fernandez didn’t play the ball. pic.twitter.com/TyTip3ACIh
— Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) September 13, 2026