Premier League: confirmaron que el VAR se equivocó en la jugada de Enzo Fernández

El comité Pro Referees admitió un error al validar el gol de Erling Haaland en la victoria por 1-0 del Manchester City contra Manchester United.

El organismo reconoció que la tecnología debió indicar una revisión en pantalla por la injerencia de Enzo Fernández en la jugada.

El futbolista argentino estaba en fuera de juego al momento del centro e intentó disputar la pelota. El árbitro Michael Oliver concedió el tanto tras la indicación inicial de la sala de video.

La entidad arbitral se comunicó con el club perjudicado para asumir la falla y anunció una revisión del hecho.

Con ese triunfo el equipo visitante mantuvo el puntaje perfecto en el torneo inglés.