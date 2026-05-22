Lanzan campaña de vacunación contra el virus sincicial respiratorio en Bahía Blanca

Se lanzó una campaña de vacunación contra el virus sincicial respiratorio (VSR) destinada a mujeres embarazadas entre las 32 y 36 semanas de gestación y a la protección recién nacidos contra enfermedades graves, como la bronquitis y la neumonía durante sus primeros 6 meses de vida.

Las dosis de esta vacuna se encuentran disponibles en Bahía Blanca y las aplicaciones se llevan a cabo en los distintos centros de salud y unidades sanitarias del partido.

Los detalles de esta campaña fueron ofrecidos esta mañana por representantes de la OPS que se encuentran en Bahía Blanca conjuntamente con autoridades provinciales en el marco de un proyecto internacional multicéntrico que evalúa la implementación de esta vacuna que desde 2024 está incluida en el calendario nacional.

Argentina es uno de los 4 países de Latinoamérica que lleva adelante su implementación y con el fin de PROMOVER la vacunación en otros países de Latinoamérica, los profesionales están en nuestro medio a fin de evaluar las formas de registro de cobertura, entrevistas a coordinadores y trabajadores del área de inmunizaciones y referentes con decisión sobre las políticas de salud del municipio.

En tal sentido, el subsecretaria de Salud del Municipio y representantes de la Organización Panamericana de la Salud, Carina Conde, agregó que “vinieron en el marco de un estudio internacional que se está haciendo en relación a la vacunación específicamente de la vacuna VSR, a monitorear y evaluar nuestra implementación “.

“Pretendemos quedarnos con algunos saberes y que ellos tengan la posibilidad de llevarse algo de nuestra experiencia para seguir mejorándola y para contagiar a otros países de Latinoamérica que puedan incorporar esta vacuna que es tan importante en su calendario”, aseveró.

En tanto, Erika Bartel, del programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, indicó que “desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, específicamente del Programa de Inmunizaciones y otras áreas, como Región Sanitaria 1, hemos trabajado para la implementación de la vacunación contra el virus incisial respiratorio, contra la bronquiolitis”.

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“Esta es una vacunación que se incorporó en el calendario nacional en el 2023. Con esta incorporación hemos tenido un impacto ya en la baja de incidencia de bronquiolitis en nuestros niños y en menores de seis meses se han reducido las muertes; además han mermado las internaciones y con este impacto entonces queremos profundizar la estrategia”, mencionó.

También estuvieron presentes Maximiliano Nuñez Fariña y Alejandra Mangione, en representación de Región Sanitaria I.