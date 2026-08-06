Las sanciones del Tribunal de Penas para Primera y Tercera División de la Liga del Sur

El Tribunal de Penas de la Liga del Sur dio a conocer las sanciones correspondientes a Primera y Tercera División.

Mariano Mc Coubrey, de Tiro Federal, y Franco Grunewald, de Dublin, recibieron dos fechas de suspensión.

En tanto, Bruno Rochon, de Sansinena, fue sancionado con una fecha.

Además, Nicolás Gómez, de Comercial; Pedro Fernández, de Rosario Puerto Belgrano; Ian Belogini, de Pacífico de Cabildo; Franco Maggini, de Olimpo; y Teo Pradilla, también de Olimpo, llegaron al límite de cinco tarjetas amarillas y deberán cumplir una fecha de suspensión.