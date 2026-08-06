Confirmada la segunda fecha del Torneo Clausura de Primera División: días, horarios y camchas
Este fin de semana se disputará la segunda fecha del Torneo Clausura de Primera División, con cuatro partidos correspondientes a la Primera A y otros cuatro de la Primera B.
Por la Primera A, Sporting enfrentará a Huracán, La Armonía recibirá a Villa Mitre, Bella Vista jugará ante Liniers y San Francisco se medirá con Libertad.
En la Primera B, Rosario Puerto Belgrano jugará con Pacífico de Bahía Blanca, Olimpo jugará con Tiro Federal, Sansinena recibirá a Comercial y Pacífico de Cabildo se medirá con Dublín.
El partido entre Sporting y Huracán se disputará sin público visitante. En tanto, Rosario Puerto Belgrano y Pacífico de Bahía Blanca jugarán a puertas cerradas.
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