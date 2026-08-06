El Club Villa Ressia expresó su pesar por el fallecimiento del músico José Troncoso, líder del grupo Jawar, quien durante muchos años acompañó a la institución en diferentes eventos organizados por la entidad.

“Lamentamos mucho su partida. Se nos fue un músico, pero su melodía se queda con nosotros. Que su música siga abrazándolos en cada recuerdo”, expresó la institución a través de un mensaje.

Además, el Club Villa Ressia envió sus condolencias al grupo Jawar y a la familia de Troncoso.

“Muchísimos años acompañando a la institución y los eventos organizados por el club. Hasta siempre, querido José”, señaló la entidad.