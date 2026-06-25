Las últimas sanciones del Tribunal de Penas de la Liga del Sur
La Liga del Sur confirmó que las sanciones del Tribunal de Penas para integrantes de los planteles de Primera y Tercera Divisiones.
11 fechas: Gregorio Schaab Orofino.
4 fechas: Ignacio Gentili (Pacífico C)
3 fechas: Alejandro Leiva (Comercial) y Marcos Pérez (Dublín)
1 fecha: Tomás Ramos (Pacífico C), Cristian Blanco (La Armonía) y Ceferino López (DT – Sporting).
Además, los siguientes jugadores arribaron al limite de amarillas (5) y se perderán un partido: Agustín Restiffo (Tiro Federal), Jerónimo Blanco (La Armonía), Agustín Seisdedos (Huracán), Enrique Gregorachuk (Rosario PB), Agustín Herrera (Dublin), Valentín Bertoni (Liniers) y Lautaro Medina (Tiro Federal).
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