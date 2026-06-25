Una pérdida afecta el suministro de agua en el macrocentro de Bahía Blanca

El suministro de agua en la zona del macrocentro y del barrio Pedro Pico, en Bahía Blanca, está afectado por una pérdida detectada sobre una cañería de 450 milímetros en Undiano y Brown.

Las tareas están a cargo de una contratista de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), que trabaja en la obra del Acueducto Brandsen.

Hasta tanto sea posible resolver el incidente, la empresa ABSA solicitó a las personas usuarias que limiten el uso del agua de red disponible a tareas esenciales evitando usos no prioritarios del recurso.