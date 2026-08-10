Las ventas de bazar, decoración, textiles y muebles descendieron en julio

El rubro de bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles registró una caída interanual del 5,5% durante julio, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La actividad estuvo condicionada por la menor demanda de bienes durables y amoblamiento. La pérdida de poder adquisitivo llevó a los consumidores a priorizar la canasta básica y postergar la compra de artículos de confort.

Las operaciones se concentraron en productos estacionales e insumos de menor valor, impulsadas por ofertas y pagos en efectivo.

Los comercios enfrentaron aumentos en los costos de reposición y logística. Además, la menor disponibilidad de cuotas sin interés y la saturación de las tarjetas de crédito limitaron las compras de mobiliario y artículos de mayor precio.

Ante este escenario, los locales diversificaron su oferta hacia líneas económicas, reforzaron la atención personalizada y potenciaron el canal digital para captar ventas.