Lautaro Martínez: “Siempre soñé con hacer este gol”

Lautaro Martínez afirmó visiblemente emocionado que siempre soñó con hacer un gol como el que logró este miércoles en el descuento para dar a Argentina el pase a la final tras vencer a Inglaterra por 2 a 1.

“Muy fuerte esto, es muy fuerte”, comenzó diciendo el delantero del Inter de Milán en una entrevista a pie de campo después de la victoria, en la que apenas podía contener las lágrimas.

Martínez, que anotó el segundo tanto en el descuento, destacó que soñó con hacer un gol así de importante desde que su padre le compró sus primeras botas de fútbol, y aclaró que había tenido una corazonada desde el banquillo.

“Lo soñé, te lo juro. Se lo dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol, se lo dije a Facu Medina, que iba a entrar y lo iba a ganar”; agregó.

Sobre el partido, dijo que Argentina aprovechó el momento en el que Inglaterra se cansó de presionar, lo que les generó “más tranquilidad para mover la pelota”.

“Hicimos ancha la cancha y al final conseguimos los goles y después de tres años y medio, volvemos a jugar una final del mundo”, sentenció el delantero.

Argentina y España se verán las caras el próximo domingo en la final del Mundial en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. (EFE)