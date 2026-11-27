Leandro Alem venció a Pacífico por 77 a 72 y cerró 2 a 0 la serie de semifinales de la Liga Bahiense de Básquetbol, para convertirse en finalista del torneo Clausura.

El verdirrojo tuvo como principales figuras a Ruesga, autor de 20 puntos, ocho rebotes y seis asistencias; Wilson, con 21 puntos, ocho rebotes y tres asistencias; y Zapata, quien aportó 18 puntos, con cinco triples convertidos.

Por su parte, Bahiense del Norte se impuso con contundencia ante Liniers como visitante y cambió el desarrollo de la serie. El equipo logró una victoria que le permitió seguir en carrera por un lugar en la final.