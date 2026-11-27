El intendente de Saavedra, Matías Nebot, que continuará al frente del Ejecutivo municipal luego de que el Concejo Deliberante no reuniera los votos necesarios para aprobar su destitución, se refirió al resultado de la votación, a su recuperación de las adicciones y al proceso que atravesó durante los últimos meses.

El jefe comunal sostuvo que lo más significativo para él fue haber contado públicamente su historia de adicción, con el objetivo de alentar a otras personas a pedir ayuda y afirmó que su situación personal no afectó el ejercicio de sus funciones.

Luego de cuestionar que se utilizara su salud para hacer política partidaria, manifestó que recibió la decisión del Concejo con respeto y destacó que la gestión municipal nunca se interrumpió durante el funcionamiento de la comisión investigadora.

Además, en diálogo con DE LA BAHÍA agradeció el acompañamiento de vecinos, familiares y dirigentes políticos durante el proceso.

El jefe comunal señaló que su prioridad es completar el mandato y que todavía no tiene definido su futuro político y adelantó que la próxima semana viajará a Bahía Blanca para reunirse con sus abogados, Leonardo Gómez Talamoni y Bárbara Sager, y evaluar la posibilidad de iniciar acciones legales por las expresiones realizadas sobre su persona.