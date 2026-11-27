Personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) detuvo a Ismael Nicolás Tello, acusado de comercializar estupefacientes, durante un allanamiento realizado en su domicilio de Laudelino Cruz al 1800, en Bahía Blanca.

La medida fue solicitada por el fiscal Mauricio Darío Del Cero, titular de la fiscalía Nº 19, y autorizada por el Juzgado de Garantías Nº 2.

La investigación se inició el 12 de septiembre, cuando efectivos de la Comisaría Segunda, Destacamento Palihue, fueron alertados por el Centro Único de Monitoreo (CEUM) sobre un vehículo presuntamente vinculado con robos de bicicletas.

Al interceptar e identificar a Tello, los policías encontraron entre sus pertenencias seis envoltorios con cocaína y secuestraron su teléfono celular.

Posteriormente, el análisis pericial del dispositivo realizado por personal de la DDI permitió detectar comunicaciones e imágenes relacionadas con la comercialización de drogas.

De acuerdo con la investigación, los elementos reunidos indican que el acusado habría vendido estupefacientes, particularmente cocaína, al menos entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre de 2026.