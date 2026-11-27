Efectivos del Destacamento Vial Bahía Blanca aprehendieron a un hombre acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, durante un procedimiento realizado alrededor de las 5 de la madrugada en el kilómetro 675 de la Ruta Nacional 3.

El personal policial interceptó un Ford Focus conducido por Luis Eduardo Dragani y, al advertir una bolsa de nylon que despertó sospechas, realizó una requisa del vehículo y del conductor.

Durante el procedimiento secuestraron 14 envoltorios con marihuana, uno con cocaína, una balanza de precisión y un teléfono celular.

También incautaron nueve fajos de billetes de un millón de pesos cada uno y casi otro millón de pesos que el hombre llevaba en su billetera.

La causa quedó a cargo de la fiscalía Nº 19, conducida por el fiscal Mauricio Del Cero, quien dispondrá la indagatoria del aprehendido en las próximas horas.