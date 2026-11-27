La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de Presupuesto 2027 con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones.

Durante el tratamiento, los bloques opositores y sectores aliados rechazaron la propuesta del Poder Ejecutivo para el financiamiento universitario y respaldaron una partida de 11,5 billones de pesos, en línea con lo solicitado por los rectores.

El dirigente de ADUNS, Sergio Zaninelli, informó que la iniciativa oficial, que contemplaba 7,3 billones de pesos, perdió la votación.

El referente sindical consideró que el resultado representa un primer paso, aunque advirtió que todavía resta el tratamiento en el Senado y la posibilidad de un veto parcial por parte del presidente Javier Milei.

“Primer gran paso. Pero no hay que bajar los brazos. Todavía falta senadores y la posibilidad de veto parcial de Milei”, señaló Zaninelli.