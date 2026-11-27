Durante la primera semana de diciembre se realizarán las inscripciones para la Colonia de Verano 2027 destinada a niños, niñas y adultos con discapacidad. El trámite será presencial en el predio de Tres Villas, ubicado en Agustín de Arrieta 1001.

Para niños y niñas, la inscripción será el martes 1 de diciembre, de 9 a 14. En tanto, para adultos se realizará el jueves 3, en el mismo horario y lugar.

Las personas interesadas deberán presentar el DNI, una copia del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la documentación médica correspondiente. Esta última incluye una planilla que se entregará el día de la inscripción y deberá contar con el certificado médico completo, con la aptitud física, y la firma de una persona mayor de edad responsable.

Además, durante la jornada se entregará un certificado a las familias que necesiten presentarlo ante su obra social para gestionar el acompañante terapéutico o el medio de movilidad durante enero y febrero de 2027.

Para consultas, se encuentra disponible el WhatsApp 291-5761858, de lunes a viernes, de 8 a 13.