La empresa EDES informó que este viernes realizará trabajos de mantenimiento y mejoras en las redes eléctricas de distintos sectores de Bahía Blanca.

De 8 a 10, las tareas afectarán el cuadrante comprendido por Alem, Humberto Primo, Zelarrayán y Perú.

De 8 a 9.30, los trabajos se realizarán en el sector delimitado por Sarmiento, Leumann, Yapeyú y Fragata Sarmiento.

Por último, de 8.30 a 12.30, las tareas abarcarán el cuadrante comprendido por 19 de Mayo, Estomba, 11 de Abril y Zelarrayán.

Desde la empresa indicaron que los trabajos serán reprogramados en caso de condiciones climáticas adversas.