La plataforma MiBahía agregó nuevas funciones tanto en su app como en su versión web: la posibilidad de pagar multas y obtener el Certificado de Libre Deuda, sin la necesidad de acercarse al Tribunal de Faltas.

Cómo acceder a cada trámite:

En la pantalla de inicio, se debe ingresar al botón “Tribunal de Faltas”.

*MULTAS – Infracciones de tránsito y faltas municipales

Permite consultar si una patente o una persona (por DNI) tiene multas, y pagarlas en línea.

La plataforma muestra las patentes que la persona ya tiene asociadas en Mis Pagos. Además, permite consultar el estado de cualquier patente escribiéndola en el buscador.

Si la patente está municipalizada y todavía no figura en Mis Pagos, el sistema ofrece agregarla. Desde ese momento la patente aparece en “Tus patentes” y no hace falta volver a tipearla.

En la pestaña “Por DNI” se puede consultar las multas a nombre de la persona (no de un vehículo), sólo con el DNI de la cuenta asociada.

Una vez seleccionadas las infracciones que se desean abonar, el pago puede realizarse por cualquiera de los medios electrónicos o presenciales habilitados.

*Solicitud de Libre Deuda

El Certificado de Libre Deuda acredita la situación de una persona (identificada por DNI) o de un vehículo (identificado por patente) respecto de las infracciones y causas registradas en el ámbito de la justicia de faltas del Municipio de Bahía Blanca.

¿Qué comprende el certificado?

*Infracciones municipales: tránsito, estacionamiento medido (parquímetro), bromatología, veterinaria, fiscalización comercial, saneamiento ambiental, obras particulares, defensa del consumidor (O.M.I.C.), entre otras, según corresponda a la consulta realizada.

*Alcance: comprende únicamente los registros correspondientes a la jurisdicción del Municipio de Bahía Blanca incluidos en el sistema consultado. No incluye las infracciones registradas en el sistema provincial InfraccionesBA.

Costo y pago

La solicitud tiene un costo administrativo que deberá abonarse mediante el sellado generado automáticamente durante el trámite.

El pago podrá realizarse por cualquiera de los medios electrónicos o presenciales habilitados, y su acreditación puede demorar hasta 72 horas, según el medio utilizado. Se recomienda guardar el número de solicitud para consultar posteriormente el estado del trámite desde Gestión Web.

En MiBahía se puede acceder al servicio de Telemedicina, ingresar al portal de AlertaBahía, cargar reclamos y pedidos, ver el recorrido de colectivos, consultar la agenda de pagos, solicitar turnos al área de Licencias de Conducir, entre otros trámites y servicios.