El club 9 de Julio se consagró tricampeón del básquet local femenino al vencer a Bahiense del Norte por 55 a 44, en el tercer partido de la final de la LBB Femenina Oro 2026.

El encuentro se disputó en la cancha de Estrella y le permitió al equipo cerrar la serie por 3 a 0 y quedarse nuevamente con el título.

Delfina Alves fue elegida como la jugadora más valiosa de la definición. En el partido aportó 14 puntos, cinco rebotes, una asistencia y una tapa.

FOTO: Gonzalo Díaz – ABB